Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Аліна Рашевська Життя міста 08:45, 26.10.2020 Оновлено: 10:37, 26.10.2020

Станом на ранок 26 жовтня в Дніпрі коронавірусом заразилися 9 705 осіб, 161 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні перебувають 4 553 особи. 438 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Дев'ять хворих перебувають у вкрай тяжкому стані. Двох з них підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Перемогти хворобу вдалося 5 152 жителям Дніпра. 151 заражений COVID-19 помер.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Ізраїлі почнуть випробовувати вакцину від COVID-19 на людях.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Штепа "увірвалася" до другого туру виборів у Слов'янську – екзит-пол

Опитування Зеленського: в Києві голосують по кілька разів, беруть участь діти та іноземці

В Італії – рекорд за кількістю хворих на COVID-19: країну охопили протести проти карантину. Фото і відео

У Житомирі кабінки для голосування зробили з ганчірок і ширми для лялькового театру. Фото

У Держдумі видали, що Україна повинна відшкодувати "збиток" жителям Криму