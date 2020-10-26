Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Станом на ранок 26 жовтня в Дніпрі коронавірусом заразилися 9 705 осіб, 161 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні перебувають 4 553 особи. 438 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Дев'ять хворих перебувають у вкрай тяжкому стані. Двох з них підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Перемогти хворобу вдалося 5 152 жителям Дніпра. 151 заражений COVID-19 помер.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Ізраїлі почнуть випробовувати вакцину від COVID-19 на людях.