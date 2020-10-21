Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Аліна Рашевська Життя міста 10:06, 21.10.2020

Станом на ранок 21 жовтня в Дніпрі коронавірусом заразилися 8 776 осіб, 178 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні знаходиться 4 901 особа. 360 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Вісім хворих перебувають у вкрай тяжкому стані. Один пацієнт підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Перемогти хворобу вдалося 3 875 жителям Дніпра. 138 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що смертність від COVID-19 в Україні перевищила рекордну позначку за добу.

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