Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності
Станом на ранок 21 жовтня в Дніпрі коронавірусом заразилися 8 776 осіб, 178 з них – за останню добу.
На даний момент на лікуванні знаходиться 4 901 особа. 360 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.
Вісім хворих перебувають у вкрай тяжкому стані. Один пацієнт підключений до апарату штучної вентиляції легенів.
Перемогти хворобу вдалося 3 875 жителям Дніпра. 138 заражених COVID-19 померли.
Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що смертність від COVID-19 в Україні перевищила рекордну позначку за добу.