Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Аліна Рашевська Життя міста 08:35, 15.10.2020

Станом на ранок 15 жовтня в Дніпрі коронавірусом заразилися 7 405 осіб, 170 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні перебувають 4 212 осіб. 447 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

П'ять хворих перебувають у вкрай тяжкому стані. Двох з них підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Перемогти хворобу вдалося 3 193 жителям Дніпра. 109 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що COVID-19 може викликати прояви шизофренії.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Попереду війни за їжу і переселення на іншу планету? ООН оголосила про наближення "апокаліпсису"

Кондратюк: під час війни в країні потрібно бути патріотом, а не зрадником або аморфною масою

Путін не може допомогти ні Лукашенку, ні Вірменії

Росія пообіцяла дзеркальну відповідь на нові санкції ЄС

У "Слузі народу" виступили за скорочення чисельності української армії