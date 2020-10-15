Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Станом на ранок 15 жовтня в Дніпрі коронавірусом заразилися 7 405 осіб, 170 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні перебувають 4 212 осіб. 447 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

П'ять хворих перебувають у вкрай тяжкому стані. Двох з них підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Перемогти хворобу вдалося 3 193 жителям Дніпра. 109 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що COVID-19 може викликати прояви шизофренії.