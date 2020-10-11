Коронавірус у Дніпрі: опубліковано свіжу статистику захворюваності

Станом на ранок 11 жовтня в Дніпрі коронавірусом заразилися 6497 осіб, 225 із них – за останню добу.

Нині на лікуванні перебувають 3535 осіб. 409 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Дев'ять хворих перебувають у вкрай тяжкому стані. Трьох із них під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів.

Перемогти хворобу вдалося 2956 жителям Дніпра. 76 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що президент США Дональд Трамп, який перехворів на коронавірусну інфекцію, більше не заразний і не несе небезпеки як її носій.