Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Станом на ранок 7 жовтня в Дніпрі коронавірусом заразилися 5 314 осіб, 274 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні перебувають 2 968 осіб. 333 пацієнти отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Шість хворих перебувають у вкрай тяжкому стані. Двох із них підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Перемогти хворобу вдалося 2 346 жителям Дніпра. 67 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, дружина Порошенко розповіла про його стан через COVID-19.