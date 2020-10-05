Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Станом на ранок 5 жовтня в Дніпрі коронавірусом заразилися 4 773 особи, 30 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні перебувають 2 552 особи. 337 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Десять хворих перебувають у вкрай тяжкому стані. Шістьох з них підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Перемогти хворобу вдалося 2 221 жителю Дніпра. 65 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що президент США Дональд Трамп нібито знав, що хворий на коронавірус ще за пару днів до того, як офіційно заявив про це.