Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності
Станом на 28 квітня в Дніпрі офіційно зафіксовано 86 підтверджених випадків коронавірусу, дванадцять з цих людей одужали.
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Дев'ять пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження. Про це повідомила під час брифінгу 28 квітня директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Надія Сальник, передає пресслужба міської ради.
Одна людина підключена до апарату штучної вентиляції легенів. Всього з початку поширення захворювання від систем ПЛР отримано 132 негативних відповіді. За минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками ГРВІ звернулося 135 осіб.
Також вона повідомила про те, що в місті з третього квітня працюють мобільні бригади, які обстежують людей вдома. Всього за цей період медики провели 350 виїздів, під час яких оглянули 956 осіб, у 57 з них виявили позитивні результати.
Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпропетровській області зафіксували вісім нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією.