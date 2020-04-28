Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Карина Бондаренко Життя міста 12:27, 28.04.2020

Станом на 28 квітня в Дніпрі офіційно зафіксовано 86 підтверджених випадків коронавірусу, дванадцять з цих людей одужали.

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Дев'ять пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження. Про це повідомила під час брифінгу 28 квітня директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Надія Сальник, передає пресслужба міської ради.

Коронавірус в Дніпрі
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Одна людина підключена до апарату штучної вентиляції легенів. Всього з початку поширення захворювання від систем ПЛР отримано 132 негативних відповіді. За минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками ГРВІ звернулося 135 осіб.

Також вона повідомила про те, що в місті з третього квітня працюють мобільні бригади, які обстежують людей вдома. Всього за цей період медики провели 350 виїздів, під час яких оглянули 956 осіб, у 57 з них виявили позитивні результати.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпропетровській області зафіксували вісім нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією.

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