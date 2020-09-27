Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Аліна Рашевська Життя міста 10:00, 27.09.2020

Станом на ранок 27 вересня в Дніпрі коронавірусом заразилися 3 488 осіб, 19 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні перебувають 1 618 осіб. 370 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Десять хворих перебувають у вкрай тяжкому стані. Перемогти хворобу вдалося 1 870 жителям Дніпра. 55 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що достатній рівень вітаміну D в організмі людини може знизити ризик зараження і смерті від коронавірусу COVID-19.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Черкаська "Батьківщина" влаштувала концерт в день жалоби через катастрофу Ан-26

Как астрология отвечает на вопрос об окончании карантина

Українці – про катастрофу Ан-26: льотчики не помирають, вони летять і не повертаються

Єдиний живий курсант з Ан-26 розповів про катастрофу в Чугуєві

Хакери зламали канали Білорусі і показали, як силовики били людей. Відео