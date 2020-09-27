Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності
Станом на ранок 27 вересня в Дніпрі коронавірусом заразилися 3 488 осіб, 19 з них – за останню добу.
На даний момент на лікуванні перебувають 1 618 осіб. 370 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.
Десять хворих перебувають у вкрай тяжкому стані. Перемогти хворобу вдалося 1 870 жителям Дніпра. 55 заражених COVID-19 померли.
Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що достатній рівень вітаміну D в організмі людини може знизити ризик зараження і смерті від коронавірусу COVID-19.