Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Станом на ранок 27 вересня в Дніпрі коронавірусом заразилися 3 488 осіб, 19 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні перебувають 1 618 осіб. 370 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Десять хворих перебувають у вкрай тяжкому стані. Перемогти хворобу вдалося 1 870 жителям Дніпра. 55 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що достатній рівень вітаміну D в організмі людини може знизити ризик зараження і смерті від коронавірусу COVID-19.