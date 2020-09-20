Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Станом на ранок неділі, 20 вересня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 2533 особи, 45 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні перебувають 1057 осіб. 296 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Шість хворих перебувають у вкрай тяжкому стані, четверо з них – на апараті ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 1476 жителям Дніпра.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 42 летальних випадки COVID-19.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Україна вийшла на друге місце за смертністю від COVID-19 в Європі.