Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Станом на ранок 14 вересня в Дніпрі коронавірусом заразилися 1930 осіб, 15 з них – за останню добу.
На даний момент на лікуванні перебувають 666 осіб. 220 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.
Дев'ять хворих перебувають у вкрай важкому стані, один з них – на апараті ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 1264 жителям Дніпра.
З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 35 летальних випадки.
Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що людина, яка хворіє на грип, не може заразитися коронавірусом, між вірусами відбувається "конкуренція".
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