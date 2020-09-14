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Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Життя міста
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Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Станом на ранок 14 вересня в Дніпрі коронавірусом заразилися 1930 осіб, 15 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні перебувають 666 осіб. 220 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Дев'ять хворих перебувають у вкрай важкому стані, один з них – на апараті ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 1264 жителям Дніпра.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 35 летальних випадки.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що людина, яка хворіє на грип, не може заразитися коронавірусом, між вірусами відбувається "конкуренція".

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