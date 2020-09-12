Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Станом на ранок суботи, 12 вересня, в Дніпрі коронавірусом заразилася 1 891 людина, 29 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні перебувають 648 осіб. 224 пацієнта отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Вісім хворих перебувають у вкрай важкому стані, один із них – на апараті ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 1 243 жителям Дніпра.

Із початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 34 летальних випадки COVID-19.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що кількість хворих COVID-19 в Україні перевалила за 150 тисяч. Тільки за минулу добу в країні було виявлено 3 103 нових хворих.

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