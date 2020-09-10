Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Станом на ранок 20 липня в Дніпрі коронавірусом заразилися 1789 осіб, 51 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні перебувають 626 осіб. 228 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Шестеро хворих перебувають у вкрай тяжкому стані, троє з них – на апараті ШВЛ. Перемогти хворобу вдалося 1163 жителям Дніпра.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 33 летальних випадки.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що абсолютним протипоказанням до вакцинації від коронавірусу є хвороби, пов'язані з введенням пацієнту імунодепресивних препаратів.

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