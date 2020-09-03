Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Станом на ранок 3 вересня в Дніпрі коронавірусом заразилися 1437 чоловік. За останню добу позитивний результат тесту отримали 38 дніпрян.

На даний момент на лікуванні знаходиться 490 осіб. 232 пацієнта отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

П'ятеро хворих перебувають у вкрай важкому стані. Перемогти хворобу вдалося 947 жителям Дніпра. 29 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що вчені з Каліфорнійського університету з'ясували, що найбільш ймовірними розповсюджувачами коронавірусної хвороби COVID-19 серед школярів можуть бути учні старших класів.

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