Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Станом на ранок 26 серпня в Дніпрі коронавірусом заразилися 1129 осіб. За останню добу позитивний результат тесту отримали 32 дніпрянина.

На даний момент на лікуванні знаходиться 341 особа. 161 пацієнт отримує його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

П'ятеро хворих перебувають у вкрай важкому стані. Перемогти хворобу вдалося 788 жителям Дніпра. 20 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, рівень смертності та інфікування COVID-19 знижується в багатьох частинах світу.

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