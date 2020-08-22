Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Станом на ранок 22 серпня в Дніпрі коронавірусом заразилися 1034 особи, 27 з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні перебувають 308 осіб. 140 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

П'ятеро хворих перебувають у вкрай тяжкому стані. Перемогти хворобу вдалося 706 жителям Дніпра. 19 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що високий рівень деяких цитокінів у хворих на COVID-19 може запобігти розвитку стійкого імунітету до коронавірусу SARS-CoV-2.

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