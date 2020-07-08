Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Станом на 8 липня в Дніпрі офіційно зареєстровано 537 випадків захворювання коронавірусом, 457 осіб одужали.

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Ще два пацієнта 21-й лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, передає пресслужба міської ради.

На даний момент на лікуванні знаходиться 80 осіб. Одна людина – у важкому стані. Всього з початку поширення захворювання було отримано 222 негативних відповідей від систем ПЛР в 21-й інфекційній лікарні.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано десять летальних випадків.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Міністерство охорони здоров'я з Міністерством освіти України обговорюють формат роботи шкіл в країні з 1 вересня в умовах епідемії коронавіруса і на даний момент у них є кілька варіантів.