Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Станом на 13 квітня у Дніпрі офіційно зафіксовано 18 підтверджених випадків коронавірусної інфекції, п'ятеро з цих людей одужали.

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Про це під час брифінгу 13 квітня медична директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Надія Сальник, передає пресслужба міської ради Дніпра

Коронавірус

Шість пацієнтів з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження. Зараз отримано 93 негативні відповіді від систем ПЛР.

"Сьогодні – рівно місяць з дня, коли було введено карантинні заходи. Результати показують нам, що все не дарма. Місто тримається. Ми маємо поодинокі випадки хвороби, тому просимо вас і надалі дотримуватися карантину, бути у самоізоляції. Напередодні та під час великодніх свят не створюйте скупчення людей. Дотримуйтеся гігієни та пам’ятайте, що саме ви відповідаєте за безпеку своїх рідних і власну", – зазначила Сальник.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі підтвердили два нові випадки коронавірусу COVID-19.

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