За минулі вихідні в Дніпрі за допомогою з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу звернулось 385 осіб.

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Станом на ранок 6 квітня в місті офіційно зафіксовано 8 випадків захворювання коронавірусною інфекцією. Троє з цих пацієнтів одужали, повідомили в пресслужбі міської ради.

Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Тринадцять осіб з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження. На даний момент отримано 59 негативних відповідей тестів ПЛР у городян.

"З сьогоднішнього дня посилені карантинні заходи для жителів міста. Будь ласка, зберігайте спокій, будьте розумними і дотримуйтесь принципів або самоізоляції, або правилами, що діють на час карантину. Все це робиться для того, щоб медики змогли вберегти вас і ваших рідних від захворювання. Майте самоповагу і взаємоповагу до оточуючих", – повідомила директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Надія Сальник.

Як писав OBOZREVATEL раніше, доктор наук, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська попередила, що 80% українців заразяться на коронавірус і 20% з них потребуватимуть госпіталізації.

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