Коронавірус на Дніпропетровщині підозрюють у 10 осіб

Коронавірус на Дніпропетровщині підозрюють у 10 жителів і обстежують їх на захворювання.

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За останню добу нових випадків COVID-19 не виявили, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Всього 36 чоловік в області вже пройшли тест.

Коронавірус РИА Новости

"На Дніпропетровщині у трьох осіб лабораторно підтвердили випадки COVID-19. Двоє з них вже пройшли лікування. Їм зробили повторний тест, який показав негативний результат. Зараз подружжя чекає ще одне обстеження, щоб упевнитися, що вони здорові. Ще 10 жителів регіону зараз перевіряють на коронавірус", – повідомив директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Валерій Сердюк.

Як писав OBOZREVATEL раніше, у начальника поліції Києва, заступника голови Національної поліції України Андрія Крищенка 27 березня виявили коронавірус COVID-19.

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