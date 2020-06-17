Коронавірус на Дніпропетровщині: опублікована свіжа статистика захворюваності

Аліна Рашевська Життя міста 10:48, 17.06.2020

Станом на ранок 17 червня в Дніпропетровській області зафіксували 1012 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

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За минулу добу в регіоні COVID-19 лабораторно підтвердили у восьми чоловік, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

Так, вірус діагностували у трьох жителів Дніпра. По одному випадку зафіксували в Кривому Розі та Павлограді. Ще три випадки захворювання виявили в Широківському районі.

Перемогти хворобу змогли 726 жителів області. Померли 23 людини.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що коронавірус встановив новий антирекорд за добу в Україні. Найбільше випадків COVID-19 зареєстрували у Львівській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

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