Коронавірус на Дніпропетровщині: опублікована свіжа статистика захворюваності
Коронавірус на Дніпропетровщині
Станом на ранок 17 червня в Дніпропетровській області зафіксували 1012 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.
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За минулу добу в регіоні COVID-19 лабораторно підтвердили у восьми чоловік, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.
Так, вірус діагностували у трьох жителів Дніпра. По одному випадку зафіксували в Кривому Розі та Павлограді. Ще три випадки захворювання виявили в Широківському районі.
Перемогти хворобу змогли 726 жителів області. Померли 23 людини.
Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що коронавірус встановив новий антирекорд за добу в Україні. Найбільше випадків COVID-19 зареєстрували у Львівській, Закарпатській та Чернівецькій областях.