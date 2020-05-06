Коронавірус на Дніпропетровщині: опублікована свіжа статистика захворюваності

Аліна Рашевська Життя міста 08:51, 6.05.2020

Станом на ранок 6 травня в Дніпропетровській області зафіксували 568 випадків захворювання коронавірусною інфекцією.

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За минулу добу в регіоні виявили найбільшу кількість хворих. COVID-19 лабораторно підтвердили у 90 осіб, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

Так, вірус діагностували у 35 жителів Дніпра, 40 жителів Кривого Рогу, трьох жителів Нікополя. По одному випадку зафіксували в Кам'янському та Новомосковську. Ще шість випадків захворювання виявили в Софіївському районі та по одному – в Дніпровському, Криничанському, Новомосковському та Солонянському.

Коронавірус в Дніпрі
Українські новини

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що коронавірус вразив понад 3,7 млн осіб по всьому світу. В Україні кількість хворих досягла 12 697 осіб.

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