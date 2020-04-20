Коронавірус на Дніпропетровщині: опублікована свіжа статистика захворюваності

Карина Бондаренко Життя міста 19:23, 20.04.2020

Станом на 20 квітня на Дніпропетровщині зафіксували чотири нових випадки коронавируса. Так, загальна кількість інфікованих досягла 122 осіб.

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Позитивний результат ПЛР-тест показав у двох жителів Кривого Рогу, Підгороднього і Дніпра, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

Коронавірус
Інформатор

"Станом на 20.04.2020 загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 по області – 122, з яких лабораторно підтверджено в ГУ "Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України" – 112, в КП "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня І.І.Мечникова" – 10", – йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Національна поліція відкрила п'ять кримінальних проваджень на представників Української православної церкви Московського патріархату за порушення правил карантину на Великдень.

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