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20 квітня • оновлено в 19:43
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Карина Бондаренко
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Коронавірус на Дніпропетровщині: опублікована свіжа статистика захворюваності

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Станом на 20 квітня на Дніпропетровщині зафіксували чотири нових випадки коронавируса. Так, загальна кількість інфікованих досягла 122 осіб.

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Позитивний результат ПЛР-тест показав у двох жителів Кривого Рогу, Підгороднього і Дніпра, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

Коронавірус

Коронавірус

Інформатор

"Станом на 20.04.2020 загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 по області – 122, з яких лабораторно підтверджено в ГУ "Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України" – 112, в КП "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня І.І.Мечникова" – 10", – йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Національна поліція відкрила п'ять кримінальних проваджень на представників Української православної церкви Московського патріархату за порушення правил карантину на Великдень.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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