Королева Єлизавета II "піарить" сільську раду під Дніпром

У селі Єлизаветівка Петриківського району Дніпропетровської області з'явився перший в Україні мурал із зображенням англійської королеви Єлизавети II. Зображення нанесли на стіну сільської ради.

Автором муралу є художник Тимур Левченко. Про це на своїй сторінці в Facebook написала прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

"Ось вона, справжня декомунізація;)", – повідомила Сарган.

Це єдиний в Україні мурал, який розмістили на фасаді органу місцевого самоврядування.

Голова сільської ради Максим Голосний повідомляв, що розглядає цей проект як невід'ємну складову туристичного потенціалу Єлизаветівки. Раніше в честь королеви в селі перейменували центральну площу, на якій і знаходиться мурал.

Будівля сільради

За словами художника, робота була досить складною. Творити довелося в 40-градусну спеку і сильний вітер. Портрет Єлизавети II Левченко намалював за півтора місяця.

"Були деякі труднощі з виконанням. А в плані "ліцензії "з боку жителів - відгуки, в основному, позитивні. Вони взагалі в шоці, в хорошому сенсі слова", - розповів Левченко.

Художник Тимур Левченко (праворуч) Facebook Едуард Капуста

Для виконання муралу не залучалися бюджетні кошти. За словами автора, портрет намалювали за рахунок "ідейного натхненника".

Користувачі Facebook неоднозначно відреагували на мурал із зображенням англійської королеви:

"А тепер можна запросити пані Королеву в гості!",

"Взагалі не розумію сенсу цього муралу",

"Там сільський голова просто вогонь. Так що в тому селі можливо все)",

"Я знаю його роботи, він розумниця. Єлизавета, мені здається, ні до чого", - пишуть користувачі.

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