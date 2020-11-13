Комфортний простір Дніпра: масштабні перетворення в міському благоустрої, транспорті, ЖКГ, ОСББ та зелених зонах

У Дніпрі в межах форуму представники галузі благоустрою, транспорту, житлово-комунального господарства, ОСББ, парків та зелених зон обговорили розвиток комфортного простору Дніпра за останні роки. У форматі виступів та діалогів учасники поділилися тими якісними змінами, які місто, міський голова Борис Філатов уже втілили, та окреслили ідеї і проєкти, які у планах попереду.

"Стрімко відбуваються перетворення у благоустрої та інфраструктурі за останні роки. Це й масовий ремонт міських автошляхів, внутрішньоквартальних доріг. Раніше ремонт у дворах, якщо і проводився, то це був, як правило, ямковий. І цього вистачало зовсім ненадовго. Зараз ми робимо все комплексно: замінюємо не лише асфальтове покриття, а й усі бордюри. Окрім того, масово замінюємо світлофорні об’єкті на нові, сучасні, дорожні знаки, розмітки, облаштовуємо на автошляхах "острівки безпеки".

Також робимо зовнішнє освітлення з енергоощадними LED світильниками, будуємо з нуля там, де його зовсім не було. Окремої уваги заслуговують цілком оновлені вулиці, які зробили пішохідними – це вул. Короленка, Яворницького, площа Шевченка. Ці зони відпочинку вже полюбилися містянам. Від них у захваті і гості міста", – наголосив спеціаліст відділу забезпечення діяльності міського голови та його заступників Антон Андрієнко.

На форумі відзначили стрімкі зміни в благоустрої Дніпра в останні роки

Андрієнко особливо відзначив комплексний ремонт доріг

Зі свого боку, директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Ігор Маковцев зазначив: "Докорінно змінився громадський транспорт у Дніпрі, порівнюючи з тим, що було ті ж п’ять років тому. Можна сміливо сказати, що відродили міський електротранспорт. Серед іншого придбали 96 нових тролейбусів з низькою підлогою, відкрили 4 нових та подовжили 3 існуючих тролейбусних маршрути. Придбано 40 трамвайних вагонів з Німеччини, майже усі вони вже на маршрутах. Сьогодні вже весь електро- та автобусний транспорт обладнаний GPS-трекерами для моніторингу руху на маршрутах. Така інформація надходить до диспетчерської служби. Серед вагомих змін в автобусному транспорті – заміна "Спринтерів" та "Газелей" на великі автобуси з низькою підлогою. Так, наприклад, іще 2015 року великих автобусів було усього 62, то зараз на різних маршрутах працюють уже 270 великих комфортабельних машин. Плідно взялися за оновлення зупинок громадського транспорту. Наразі по місту вже встановлено понад 150 нових, сучасних, комфортабельних зупиночних комплексів. Продовжуватимемо це робити і далі. Загалом набрали гарну швидкість в якісному розвитку громадського транспорту і задача одна – не зупинятися!".

На форумі акцентували на змінах громадського транспорту в Дніпрі за останні роки

На форумі "Комфортний простір у Дніпрі" повідомили про встановлення понад 150 нових, сучасних, комфортабельних зупинкових комплексів

З найбільш показових досягнень у житловому господарстві Дніпра – справні ліфти в багатоповерхівках. За останні чотири роки капітальні ремонти та заміни проведено у 582 ліфтах та ще близько 2 500 підйомників оновили і зробили поточні ремонти. Якщо, наприклад, у 2008 році Дніпро посідав І місце в Україні за кількістю зламаних підйомників (з понад 4 тис. ліфтів 745 взагалі не працювали), то нині всього 7 несправних ліфтів. Такого показника немає у жодному місті-мільйоннику.

"Ми обслуговуємо ліфти в будинках Самарського, Новокодацького та Чечелівського районів міста. Лише тут за останні роки було замінено 53 ліфти, 86 – капітально відремонтовані, і щорічно близько 400 підйомників проходять поточний ремонт. На щастя, вдалося побороти таку проблему, як розкрадання ліфтів. Якщо й трапляється таке, то це поодинокі випадки на рік", – наголосив директор підприємства "Ліфтреммонтаж Дніпро" Сергій Іващенко.

Окрім того, міська влада щороку виділяє чималі кошти на ремонти житлових будинків комунальної власності. Так, лише цього року з міського бюджету виділено 24,8 млн. грн. для 17 капітальних і 166 поточних ремонтів житлових будинків.

Під час зустрічі відзначено, що міська влада щороку виділяє чималі кошти на ремонти житлових будинків комунальної власності

Водночас і організованих будинків у Дніпрі з кожним роком усе більшає. Нині у місті 1 575 ОСББ та ЖБК, які самостійно управляють своїми будинками. За ініціативи міського голови Бориса Філатова такі об’єднання місто фінансово підтримує. Так, за останні п’ять років у будинках ОСББ/ЖБК міська влада допомогла зробити понад 2 500 різних ремонтів.

Утім, за словами спеціаліста відділу по роботі з ОСББ, ЖБК та ОСН міськради Владислава Макарця, ще є багато напрямів, які потрібно розвивати і допомагати ініціативам жителів щодо розвитку їхніх будинків: "Гарним прикладом є подання заяв на участь у програмі співфінансування. На наступний рік мешканці будинків ОСББ/ЖБК подали 402 заяви і готові інвестувати майже 41 млн. грн. у власні будинки. Ми бачимо, що з кожним роком голови правлінь стають все досвідченішими і можуть реалізовувати великі проєкти. Отож, плануємо додатково запровадити такі напрями, як реновації ліфтового господарства, відновлення технічної документації та енергоаудит житлового фонду ОСББ та ЖБК. Звісно, продовжуватимемо розширювати супровід діючим ОСББ з постійними навчаннями, виїздами на успішні будинки, а також допомагатимемо й іншим ініціативним групам, які забажають створити об’єднання".

За ініціативи мера Бориса Філатова місто фінансово підтримує створення ОСББ та ЖБК

Дніпро один із перших в країні взявся за впорядкування зелених зон у місті. Так, понад 400 га зелених зон взято на баланс та обслуговування департаментом парків та рекреацій міськради.