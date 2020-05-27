Коли відбудеться ЗНО 2020 на Дніпропетровщині: оприлюднено графік
У Міністерстві науки і освіти України затвердили графік проведення ЗНО.
Пробна сесія з української мови та літератури відбудеться 15 червня.
З інших навчальних предметів – 17-го, повідомили в пресслужбі Дніпровської міської ради.
З понеділка на сайті Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти з'являться оновлені запрошення-перепустки, в яких будуть вказані адреси пунктів пробних тестів. Дізнатися результати тестування можна буде за допомогою онлайн сервісу.
"Для отримання результатів ЗНО кожному учаснику потрібно буде занести свої відповіді в спеціальний сервіс в наступні терміни: з 15 по 17 червня для української мови і літератури та з 17 по 19 червня всі інші предмети. Результати з української мови та літератури можна буде дізнатися до 21 червня ", – сказала Наталія Галич, методист методичного центру при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
Пропускати учасників ЗНО до пунктів здачі будуть тільки з документом, за яким вони зареєструвалися, запрошення-перепустки та із засобами індивідуального захисту. Це маска або респіратор і антисептик для рук.
Основна сесія ЗНО розпочнеться 25 червня тестуванням з математики і закінчиться 17 липня. Поріг "здав-не здав" і результати ЗНО опрелюднять за відповідними датами:
Математика і фізика "поріг" до 16 липня, результати до 17.
Українська мова і література, іноземні мови, біологія та історія України - "поріг" до 24 липня, результати до 25.
Хімія - "поріг" до 28 липня, результати до 29.
До 4 червня зареєстровані учасники зможуть отримати запрошення-перепустки. В них буде вказано час і місце проведення тестування.
Інформацію про основну сесії ЗНО з усіх предметів розмістять на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти до 29 липня.
Додаткова сесія ЗНО для тих, хто за станом здоров'я не зміг взяти участь в основній, запланована на 23 липня і 11 серпня. Результати з'являться 14 серпня.
"На основну сесію ЗНО учасників будуть підвозити до пунктів здачі за графіком. Якщо в попередні роки інтервал допуску учасників становив 30 хвилин, то цього року 1 годину 5 хвилин ", – сказала Марина Горбенко-Хвастунова, директор Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти
Перешкодою для потрапляння в пункт здачі ЗНО може стати стан здоров'я, підвищення температури або ознаки респіраторного захворювання.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, ЗНО, єдиний вступний іспит і єдине фахове вступне випробування через COVID-19 відбудуться з дотриманням ряду протиепідемічних заходів.