Колесо відвалилося на ходу: в Дніпрі сталася НП з маршруткою

На проспекті О. Поля в Дніпрі біля маршрутки відлетіло колесо.

Надзвичайна подія сталася під час руху, повідомив користувач Facebook Олександр Мошура в групі "Громадський транспорт Дніпра".

У На проспекті А. Поля у маршрутки відвалилося колесо Група "Громадський транспорт Дніпра" в Facebook

"Тільки що на пр. О. Поля. На ходу відлетіло колесо. Михайло Тонконогий, що скажете? Невже неможливо перевіряти як затягнуті гайки на колесах? Тим більше що 113 маршрутки вічно перевантажені", – написав він.

У коментарях розгорілася дискусія між головою профспілки автомобілістів та автоперевізників Дніпра Михайлом Тонконогим та обуреними городянами.

За словами Тонконогого, НП сталася через неякісні запчастини, встановлені виробниками автомобілів, в той час як його опоненти впевнені, що причина події – в халатності механіків і водіїв.

Раніше OBOZREVATEL писав, що дівчина втратила свідомість і вдарилася головою об поручень в переповненій людьми маршрутці в Дніпрі. Нещасний випадок стався близько 8:00 ранку в маршрутці №88.

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