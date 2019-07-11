"Кохання всього мого життя!" Філатов поділився зворушливою історією про своїх домашніх улюбленців: фото

Мер Дніпра Борис Філатов розповів про своїх домашніх тварин, їх клички та характер. У мережі відреагували на зворушливу історію.

Зараз у мера живуть дві кішки і чотири собаки. Майже всі вони - безпородні, тварини самі "вибрали" собі господаря прийшовши до нього додому. Про це Філатов розповів на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

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У кішки Філатова - кличка собаки. Жучка прийшла в будинок сім'ї мера коли вмирала від голоду.

"Вона досі так і не видужала і все також схожа на гоночний велосипед, хоча іноді, сволота, вже навіть не жере рибу", - поділився Філатов.

Жучка Facebook Borys Filatov

Як розповів він, зараз кішка щодня приносить на поріг будинку мишей.

"У неї абсолютно страшне забарвлення і не менш страшний погляд. Жучка - виплодок пекла. Вона ковзає в ночі як японської демон, який зійшов з гравюр Цукіокі Есітосі або Андо Хіросіге", - додав Філатов.

Іншого кота мера звуть Рудий-2. Філатов пояснив це тим, що попередній рудий домашній улюбленець помер через нещасний випадок. Тому нового кота, який "реінкарнувався на ділянці", назвали так само.

Рудий-2 Facebook Borys Filatov

"На відміну від Жучки - абсолютно позитивний персонаж. Щозими він розжирається до розмірів шкільного глобуса, а навесні, коли йде по бабам, повертається до свого початкового стану звичайного помийного кота", - зазначив він.

Собаку на прізвисько Бойчик Філатов назвав коханням усього життя. Як розповів мер, чотириногого знайшли на узбіччі дороги.

"Здавалося б, неможливо знайти щастя на узбіччі дороги в селі Орлівщина, Новомосковського району, Дніпропетровської області. Але це сталося", - написав мер Дніпра.

Бойчик Facebook Borys Filatov

Він повідомив, що спочатку собаку довелося поголити налисо і вилікувати від хвороб.

"Але, оскільки доля не може бути несправедлива лише до Жучка, яка не собака, а кішка, то і Кабисдоху теж треба якось віддуватися перед господарями з настільки специфічним почуттям гумору", - пожартував Філатов про іншу свою собаку.

Він зазначив, у собаки кличка Кабисдох, незважаючи на те, що вона дівчинка. Мер написав, що від собаки немає ні шкоди, ні користі.

Кабисдох Facebook Borys Filatov

"Крім усвідомлення одного незаперечного факту. Тварини послані нам Господом Богом лише з однією метою. Щоб ми не забували, що ми - люди", - завершив розповідь Філатов.

Він додав, що ще у нього вдома живуть дві собаки породи йоркширський тер'єр.

Користувачі Facebook активно відреагували на зворушливу історію Філатова. За кілька годин під публікацією з'явилося більше ста позитивних коментарів.

"Які гарні маленькі друзі)",

"Супер! Обожнюю кішок і собак, і людей, які люблять ці Божі створіння",

"Жучка приносить господарям миші в знак подяки за порятунок. А господарі цього не хочуть зрозуміти",

"Імена круті!",

"Від душі пореготав, спасибі. Нехай ваші тваринки ніколи Вас не засмучують!", - пишуть в коментарях.

Скріншот Facebook Borys Filatov

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Філатов похвалився колекцією нагородної зброї.

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