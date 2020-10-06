Клініка доктора Куликовича - красиве місце для втрати грошей

Клініка доктора Куликовича відома в Дніпрі не перший рік. Лікують там практично все: від виразкової хвороби до розсіяного склерозу, від цукрового діабету до паркінсонізму, від атеросклерозу і геморою до затримки психічного розвитку. Всього список захворювань, за які беруться ескулапи від Куликовича, складається з 54 найменувань плюс синдром хронічної втоми і омолодження організму. І найцікавіше, що лікують тут абсолютно все без медикаментів. Правда, пацієнти дізнаються про це далеко не відразу.

Сюрприз: лікування без ліків

Основний метод лікування в клініці доктора Куликовича не передбачає використання будь-яких медичних препаратів. Причому, для самих пацієнтів такий підхід є сюрпризом, що ми і можемо прочитати у відгуках.

Як же проходить лікування (недешеве, до речі) в прославленій клініці? В основному - за допомогою фізіотерапії. Голкотерапія, магнітне і лазерне вплив на активні точки, КВЧ-терапія та інші способи, що не мають відношення до доказової медицини.

Так, наприклад, таке серйозне захворювання як сечокам'яна хвороба, пропонується лікувати, серед іншого, за допомогою вкрай високочастотної терапії - методу альтернативної (тобто нетрадиційної) медицини, який базується на електромагнітному випромінюванні частотою від 30 до 300 ГГц. Таке випромінювання проникає в тканини організму менш, ніж на 1 міліметр, тому не дуже зрозуміло, як воно може не те, щоб щось лікувати, а й хоча б якось впливати на внутрішні органи. До того ж, ефективність подібного методу з точки зору доказової медицини підтверджена не була, хоч і проводилися неодноразові дослідження.

Небезпека такого дивного методу лікування не тільки в тому, що вам доведеться заплатити чималу суму за ці самі електромагніти (в разі урологічних проблем - це від 700 грн на годину ). Але і в тому, що лікування буде неефективним, хвороба прогресуватиме, і камінь може, наприклад, закупорити сечоводи - і в даному випадку врятувати вас зможуть тільки справжні лікарі зі "швидкої допомоги". Якщо, звичайно, встигнуть доїхати.

Грошей на лікування може не вистачити

Але найголовніше, що до того моменту, як вам призначать лікування, можна і не дожити. Або просто до початку терапії, наприклад, можуть закінчиться гроші, адже після першого візиту (за який, звичайно, теж доведеться заплатити), вам призначать гору аналізів. Звісно, не безкоштовно: від 100 до 300 грн за одну консультацію, але хто ж обходиться однією зустріччю?

А після консультації спеціаліст призначить "дуже важливі аналізи, які покажуть стан всього організму", штук 10, не менше. Можна підрахувати, у скільки обійдеться загальний аналіз крові, якщо в нього входить оцінка крові по 8 показниками: в даній клініці аналіз на 1 показник обійдеться в суму від 35 до 170 грн. І це тільки загальний аналіз! Більш складні дослідження крові і сечі обійдуться ще дорожче, і призначать вам точно не один аналіз, про що говорять і самі пацієнти.

Всі ціни на аналізи і біохімічні дослідження можна подивитися тут. Однак, здаючи аналізи в Клініці доктора Куликовича, майте на увазі: можливо, в більш пристойних клініках їх просто не приймуть, враховуючи репутацію доктора Куликовича, і здавати всю біохімію вам доведеться заново.

Терапія аматорськими фотографіями

І наостанок - абсолютно несподіваний варіант лікування, пропонований доктором Куликовичем особисто. Якщо електромагнітні та лазерні впливу на "активні точки" хоча б досліджуються з точки зору доказової медицини, то цей "революційний" метод терапії всерйоз розглядається тільки в психотерапії. А її в переліку захворювань, з якими справляється доктор Куликович, як раз і немає.

Отже, мова йде про кольоротерапію. Сам по собі метод цілком використовується в сучасній медицині, зокрема в психотерапії і лікуванні неврозів. Що ж до захворювань шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи, серцево-судинної системи, - то тут колір безсилий. Як би доктор Куликович не намагався довести зворотне. Цікаво те, що для лікування доктор пропонує використовувати знімки, зроблені ним власноруч і, за його ж визнанням, "на мильницю".

"Природа нам допомагає, вона нас лікує", - запевняє своїх пацієнтів доктор Куликович. Що ж, принаймні, природа не бере за лікування гроші, на відміну від дискредитуючого себе лякаря.

Єдиний плюс, який, звичайно, не можна не відзначити, - це красива і приємна обстановка в клініці. Але ми-то вже знаємо, за чий рахунок банкет. Та й - не той це фактор, який змусить адекватну людину довіряти своє здоров'я.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в клініці Дніпра стався витік особистих даних, включаючи результати тестів на COVID-19.