Клініка доктора Куликовича - красиве місце для втрати грошей

Аліна Рашевська
Аліна Рашевська
Життя міста
1,6 т.
Клініка доктора Куликовича - красиве місце для втрати грошей

Клініка доктора Куликовича відома в Дніпрі не перший рік. Лікують там практично все: від виразкової хвороби до розсіяного склерозу, від цукрового діабету до паркінсонізму, від атеросклерозу і геморою до затримки психічного розвитку. Всього список захворювань, за які беруться ескулапи від Куликовича, складається з 54 найменувань плюс синдром хронічної втоми і омолодження організму. І найцікавіше, що лікують тут абсолютно все без медикаментів. Правда, пацієнти дізнаються про це далеко не відразу.

Сюрприз: лікування без ліків

Основний метод лікування в клініці доктора Куликовича не передбачає використання будь-яких медичних препаратів. Причому, для самих пацієнтів такий підхід є сюрпризом, що ми і можемо прочитати у відгуках.

Клініка доктора Куликовича - красиве місце для втрати грошей

Як же проходить лікування (недешеве, до речі) в прославленій клініці? В основному - за допомогою фізіотерапії. Голкотерапія, магнітне і лазерне вплив на активні точки, КВЧ-терапія та інші способи, що не мають відношення до доказової медицини.

Так, наприклад, таке серйозне захворювання як сечокам'яна хвороба, пропонується лікувати, серед іншого, за допомогою вкрай високочастотної терапії - методу альтернативної (тобто нетрадиційної) медицини, який базується на електромагнітному випромінюванні частотою від 30 до 300 ГГц. Таке випромінювання проникає в тканини організму менш, ніж на 1 міліметр, тому не дуже зрозуміло, як воно може не те, щоб щось лікувати, а й хоча б якось впливати на внутрішні органи. До того ж, ефективність подібного методу з точки зору доказової медицини підтверджена не була, хоч і проводилися неодноразові дослідження.

Небезпека такого дивного методу лікування не тільки в тому, що вам доведеться заплатити чималу суму за ці самі електромагніти (в разі урологічних проблем - це від 700 грн на годину ). Але і в тому, що лікування буде неефективним, хвороба прогресуватиме, і камінь може, наприклад, закупорити сечоводи - і в даному випадку врятувати вас зможуть тільки справжні лікарі зі "швидкої допомоги". Якщо, звичайно, встигнуть доїхати.

Клініка доктора Куликовича - красиве місце для втрати грошей

Грошей на лікування може не вистачити

Але найголовніше, що до того моменту, як вам призначать лікування, можна і не дожити. Або просто до початку терапії, наприклад, можуть закінчиться гроші, адже після першого візиту (за який, звичайно, теж доведеться заплатити), вам призначать гору аналізів. Звісно, не безкоштовно: від 100 до 300 грн за одну консультацію, але хто ж обходиться однією зустріччю?

Клініка доктора Куликовича - красиве місце для втрати грошей

А після консультації спеціаліст призначить "дуже важливі аналізи, які покажуть стан всього організму", штук 10, не менше. Можна підрахувати, у скільки обійдеться загальний аналіз крові, якщо в нього входить оцінка крові по 8 показниками: в даній клініці аналіз на 1 показник обійдеться в суму від 35 до 170 грн. І це тільки загальний аналіз! Більш складні дослідження крові і сечі обійдуться ще дорожче, і призначать вам точно не один аналіз, про що говорять і самі пацієнти.

Клініка доктора Куликовича - красиве місце для втрати грошей

Всі ціни на аналізи і біохімічні дослідження можна подивитися тут. Однак, здаючи аналізи в Клініці доктора Куликовича, майте на увазі: можливо, в більш пристойних клініках їх просто не приймуть, враховуючи репутацію доктора Куликовича, і здавати всю біохімію вам доведеться заново.

Терапія аматорськими фотографіями

І наостанок - абсолютно несподіваний варіант лікування, пропонований доктором Куликовичем особисто. Якщо електромагнітні та лазерні впливу на "активні точки" хоча б досліджуються з точки зору доказової медицини, то цей "революційний" метод терапії всерйоз розглядається тільки в психотерапії. А її в переліку захворювань, з якими справляється доктор Куликович, як раз і немає.

Отже, мова йде про кольоротерапію. Сам по собі метод цілком використовується в сучасній медицині, зокрема в психотерапії і лікуванні неврозів. Що ж до захворювань шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи, серцево-судинної системи, - то тут колір безсилий. Як би доктор Куликович не намагався довести зворотне. Цікаво те, що для лікування доктор пропонує використовувати знімки, зроблені ним власноруч і, за його ж визнанням, "на мильницю".

Клініка доктора Куликовича - красиве місце для втрати грошей

"Природа нам допомагає, вона нас лікує", - запевняє своїх пацієнтів доктор Куликович. Що ж, принаймні, природа не бере за лікування гроші, на відміну від дискредитуючого себе лякаря.

Єдиний плюс, який, звичайно, не можна не відзначити, - це красива і приємна обстановка в клініці. Але ми-то вже знаємо, за чий рахунок банкет. Та й - не той це фактор, який змусить адекватну людину довіряти своє здоров'я.

Клініка доктора Куликовича - красиве місце для втрати грошей
Клініка доктора Куликовича - красиве місце для втрати грошей
Клініка доктора Куликовича - красиве місце для втрати грошей

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в клініці Дніпра стався витік особистих даних, включаючи результати тестів на COVID-19.

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