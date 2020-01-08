Кинув чергу і пішов геть: у Кривому Розі лікар відмовив у терміновій допомозі дитині

В одній з лікарень Кривого Рогу Дніпропетровської області маленькій дитині з переломом пальця відмовили в наданні медичної допомоги.

Причиною відмови лікаря стала відсутність в реєстратурі талонів. Про це розповіла мама малюка Ірина Уманська в Facebook-спільноті "Кривий Ріг без цензури".

У Кривому Розі лікар відмовив у терміновій допомозі дитині www.intex-press.by

"Талонів немає вже вранці, в реєстратурі запропонували чекати ще добу. Лікар відмовив у допомозі, хоча ми були перші в черзі. Інша лікарня (8-а міська) знаходиться дуже далеко, дитина з болем повинна була їхати в маршрутці через усе місто. Швидше за все, в 8-ій лікарні порадили б звернутися до цього ж лікаря! Спочатку треба талон, потім направлення від сімейного лікаря, а вже після лікар подумає, чи накласти дитині гіпс!" - написала Уманська.

Незважаючи на хворобливий стан дитини і наполегливість матері, лікар виявився невблаганним. На щастя, дитя все ж не залишилось без допомоги, проте його матері довелося для цього чимало постаратися.

"І що ми маємо: лікар кидає чергу пацієнтів під кабінетом і йде! Медсестра самостійно наклала дитині гіпс, що зайняло всього 15 хвилин. Амбіції і настрій лікаря важливіші за здоров'я дітей. Чергова ганьба мого міста", - підсумувала криворіжанка.

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