Кіноафіша Дніпра: що подивитися в суботу

Субота - відмінний привід сходити в кіно з коханою людиною, сім'єю або друзями.

5 жовтня в кінотеатрах можна подивитися кінокартини будь-якого жанру - від сімейних комедій до жахів 16+.

OBOZREVATEL розповість про те, що цікавого можна побачити сьогодні в кінотеатрах Дніпра.

Йєті (комедія, пригоди, сімейний)

Лу все своє життя мріяла про пригоди і подорожі, про які їй колись розповідав батько. З тих пір, як його не стало, пройшло багато років, але нічого цікавого в житті дівчини так і не відбувалося. Більш того, вона готова щовечора збігати від своєї рідні в курінь на даху, адже там набагато більше затишку. Одного разу в цьому курінь Лу знайшла незвичайного гостя – цілого Йеті. Вони подружилися, і дівчина вирішила, що його потрібно доставити на батьківщину на Еверест. Разом з вірними друзями вона готова пройти це випробування, де буде і злісна корпорація, і неймовірні події, і магія, і багато іншого. Це історія про дружбу і відданості, що б не траплялося навколо.

Де подивитися: Кінотеатр Multiplex IMAX (ТЦ Дафі), кінотеатр Правда-кіно, Кіно Тема, Мультиплекс (ТРЦ Караван).

Джокер (драма, кримінал, трилер)

Готем, 80-ті роки минулого століття. Перед нами Артур Флек – комік, який живе сам зі своєю хворою матір'ю. Він за нею доглядає, а та його вчить, що цього світу потрібно дарувати посмішки і позитив, і тоді все люди так само будуть ставитися до тебе. Довгі роки Артур так і намагався, але кожен раз тільки стикався з людською жорстокістю. Суспільство не прийняло чоловіка, тому він вирішив, що може змінювати це суспільство так, як йому захочеться. Яскраві костюми, грим і посмішка, яку неможливо забути – такий тепер постійний образ Артура, який почав себе іменувати Джокером. Це саме той веселун, якого його світ заслужив.

Де подивитися: Кінотеатр Multiplex IMAX (ТЦ Дафі), кінотеатр Правда-кіно, Кіно Тема, Мультиплекс (ТРЦ Караван).

ДО ЗІРОК (фантастика)

Батько інженера армійського корпусу Сполучених Штатів Америки Роя МакБрайда двадцять років тому вирушив на посаді капітана корабля з секретною місією на пошуки позаземної цивілізації. Через шістнадцять років після початку експедиції корабель зник. Крім того, стало відомо, що чоловік експериментував з матеріалом, який може поставити під загрозу існування всього живого у Всесвіті. Настав час самого Роя відправитися на пошуки батька, а також, щоб розібратися з цими експериментами. Ця подорож відкриє багато секретів, які по-новому покажуть людське існування і наше місце в космосі. Якщо його батько шукав нові цивілізації, то сам Рой повинен врятувати нашу.

Де подивитися: Кінотеатр Multiplex IMAX (ТЦ Дафі), Мультиплекс (ТРЦ Караван).

ОЧИМА СОБАКИ (драма, комедія)

Енцо – звичайний пес. Принаймні він був звичайним, поки його не вибрав собі серед виводка професійний гонщик Денні Свіфт. Так почалася їхня спільна історія. Кожен з них живе швидкістю, жадає її. Тільки один отримує її в кабіні машини на трасі, а другий на своїх лапах або коли господар візьме з собою покататися. Тільки поряд з такою людиною як Денні Енцо міг зрозуміти, що навички, які потрібні в гонках, відмінно підходять і для успішного подорожі по життю. Красуня дружина, дочка, кар'єра в гонках і найвірніший друг по імені Енцо – ось таке життя у Денні.

Де подивитися: Кінотеатр Multiplex IMAX (ТЦ Дафі), кінотеатр Правда-кіно, Кіно Тема, Мультиплекс (ТРЦ Караван).

ФОКСТЕР І МАКС (фентезі, пригоди)

Дванадцятирічний школяр Макс тікає з дому і ховається під мостом.Там він знаходить балончик з нано-фарбами, і малює графіті собакі.Неожіданно намальовано хлопцем графіті оживає і перетворюється в пса-нанороботів з супервозможностямі.І тепер за ними обома полює небезпечний злочинець, яка не зупиниться ні перед чим, щоб заволодіти цією потужною технологіі.Парень Макс потрапляє у вир пригод, завдяки яким він знаходить справжніх друзів.

Де подивитися: Кінотеатр Multiplex IMAX (ТЦ Дафі), Мультиплекс (ТРЦ Караван).

ВМІЄШ ТИ ЗБЕРІГАТИ СЕКРЕТИ? (Комедія, мелодрама)

Сюжет цій веселій мелодрами розгортається навколо дівчини Емми, у якій є багато різних секретів. Коли літак, в якому вона летить додому, починає сильно трясти, і Еммі здається, що вони ось-ось розіб'ються, вона розповідає свої пристойні і непристойні таємниці незнайомцю, який сидить поруч. Але незабаром вона зустрічає цього незнайомця у себе на роботі. Виявляється, що він - Джек Харпер, потайний директор компанії, де вона працює. І тепер він знає про неї практично все ...

Де подивитися: Кінотеатр Multiplex IMAX (ТЦ Дафі), кінотеатр Правда-кіно, Кіно Тема, Мультиплекс (ТРЦ Караван).

Шахрайки за УОЛЛ-СТРІТ (драма)

Ці дівчата абсолютно точно не пишаються своєю професією, але за їхні послуги досить пристойно платять. Та ще й саме в тому місці, де вони працюють. Мова йде про неймовірно яскравих, спокусливих, чарівних стриптизерок. Дівчата працюють в елітному стриптиз-клубі, клієнтами якого є успішні фінансисти з Уолл-стріт – ці люди можуть непогано заплатити, вже повірте. Але те, що зароблялося неприємним і тяжкою працею, може дуже легко згоріти під час кризи. Всі заощадження дівчат знецінилися, і винними вони вважають саме їх клієнтів-фінансистів. Щоб їх провчити і забрати своє назад, стриптизерки побудували підступний план помсти своїм кривдникам – ці жінки не тільки красиві, а й неймовірно розумні і підступні. Ви й не помітите, як Ваш банківський рахунок спорожніє.

Де подивитися: Кінотеатр Multiplex IMAX (ТЦ Дафі), Мультиплекс (ТРЦ Караван).

Щеголь (драма, 16+)

Теракт в Метрополітен-музеї забрав у тринадцятирічного Теодора Деккера найдорожче – його мати. Та й сам хлопчик тільки якимось дивом зумів вижити в цьому пеклі. У стані афекту Теодор забрав з музею безцінне полотно – "Щеголь" голландського художника Карела Фабриціуса. З цього дня він буде зберігати цей твір мистецтва як нагадування про трагедію. Весь його шлях буде складатися з людей, творчості і самотності. Хлопчик зсередини пізнає підпільний світ мистецтва.

Де подивитися: Мультиплекс (ТРЦ Караван), кінотеатр Правда-кіно, Кіно Тема.

ОПЕРАЦІЯ "КОЛІБРІ" (драма)

Двоюрідні брати Антон і Вінсент давно мріяли втілити в життя один неймовірно амбітний проект. Це їм буде коштувати маси зусиль і грошей, але якщо все вийде, хлопці за лічені секунди будуть заробляти мільйони доларів. Антон і Вінсент працюють трейдерами, та ще й на найвищому рівні, де кожна мілісекунда має величезне значення. Їх проект полягає в тому, що вони прокладуть кабель прямо під Нью-Йоркську фондову біржу – і це дасть їм можливість швидше за всіх заробляти гроші. План ідеальний, потрібно тільки домовитися з усіма власниками земель і прокласти канал. Але ось у них є конкурент – їх колишня начальниця Ева Торрес, яка теж хоче бути швидше за всіх. У цій гонці переможе тільки хтось один, але приз коштує будь-яких вкладень.

Де подивитися: Кінотеатр Правда-кіно, Кіно Тема.

ВОНО 2 (жахи)

З моменту першої зустрічі "Клубу невдах" з моторошним клоуном Пеннивайз пройшло довгих двадцять сім років. Тоді вони разом змогли пережити страшні пригоди, зустрічалися зі своїми страхами і боролися з ними завдяки цьому демонічного клоуну. Діти встигли вирости, у них зовсім різні життя, через що вони віддалилися один від одного. Друзі були б раді в такому спокої існувати далі, але так вічно бути не могло. Один дивний телефонний дзвінок руйнує цю ідилію і змушує "Клуб невдах" зустрітися ще раз. Злі духи знову збираються за ними полювати, і потрібно дати їм бій.

Де подивитися: Кінотеатр Multiplex IMAX (ТЦ Дафі), Мультиплекс (ТРЦ Караван).

НІЧ КІНО В "ПРАВДИ" (18+)

Щоп'ятниці та щосуботи, кінотеатр "Правда" запрошує на нічні покази трьох фільмів за ціною одного.

- Джокер

- Операція "Колібрі"

- Ти вмієш берегти таємниці?.

Перерва між фільмами становить 10-15 хвилин.

Бронювання квитків: +38 (067) -818-80-75

Ніч кіно в "Правді" правда Кіно

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