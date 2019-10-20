Кіноафіша Дніпра: що подивитися в неділю

Неділя - відмінний привід сходити в кіно з коханою людиною, сім'єю або друзями.

20 жовтня в кінотеатрах можна подивитися кінокартини будь-якого жанру - від сімейних комедій до трилерів.

OBOZREVATEL розповість про те, що цікавого можна побачити сьогодні в кінотеатрах Дніпра.

Що цікавого можна побачити в кіно

ДВІЙНИК (бойовик, трилер, фантастика)

Генрі Броган все своє життя заробляв тим, що вбивав людей. Він висококваліфікований кілер, який не раз допомагав уряду Сполучених Штатів Америки. Тільки ось настав день, коли і його наказали усунути. Але не так-то просто вбити людину, яка про це ремесло знає більше кого-небудь іншого. Тому для цього завдання відправили ідеального бійця. Він знає Генрі краще за інших – адже це сам Броган, вірніше його молодша копія. Кожен рух, кожна думка, які приходять до Генрі, приходять і до його двійника. Що переможе в цій сутичці: молодість і сила або вік і досвід?

Де подивитися: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ Дафі), Правда-кіно, Кіно Тема.

Йєті (комедія, пригоди, сімейний)

Лу все своє життя мріяла про пригоди і подорожі, про які їй колись розповідав батько. З тих пір, як його не стало, пройшло багато років, але нічого цікавого в житті дівчини так і не відбувалося. Більш того, вона готова щовечора збігати від своєї рідні в курінь на даху, адже там набагато більше затишку. Одного разу в цьому курінь Лу знайшла незвичайного гостя – цілого Йеті. Вони подружилися, і дівчина вирішила, що його потрібно доставити на батьківщину на Еверест. Разом з вірними друзями вона готова пройти це випробування, де буде і злісна корпорація, і неймовірні події, і магія, і багато іншого. Це історія про дружбу і відданості, що б не траплялося навколо.

Де подивитися: Кінотеатр Multiplex IMAX (ТЦ Дафі), кінотеатр Правда-кіно, Кіно Тема, Мультиплекс (ТРЦ Караван).

Джокер (драма, кримінал, трилер)

Готем, 80-ті роки минулого століття. Перед нами Артур Флек – комік, який живе сам зі своєю хворою матір'ю. Він за нею доглядає, а та його вчить, що цього світу потрібно дарувати посмішки і позитив, і тоді все люди так само будуть ставитися до тебе. Довгі роки Артур так і намагався, але кожен раз тільки стикався з людською жорстокістю. Суспільство не прийняло чоловіка, тому він вирішив, що може змінювати це суспільство так, як йому захочеться. Яскраві костюми, грим і посмішка, яку неможливо забути – такий тепер постійний образ Артура, який почав себе іменувати Джокером. Це саме той веселун, якого його світ заслужив.

Де подивитися: Кінотеатр Multiplex IMAX (ТЦ Дафі), кінотеатр Правда-кіно, Кіно Тема, Мультиплекс (ТРЦ Караван).

ЗАХАР БЕРКУТ (бойовик, драма, історія)

Рік 1241. На нашу землю прийшли гості, яких ніхто не кликав – монголо-татари під проводом жорстокого хана Бурунди. Ця орда рухається на захід, знищуючи все на своєму шляху. Дійшовши до Карпатських гір, вони вирішили трохи відпочити, розбити табір. Вночі туди проникло кілька місцевих мисливців – брати Беркути, які звільнили всіх полонених. Бурунда був в люті, коли про це дізнався. Тепер він вважає своїм обов'язком помститися кривдникам і знищити місцеві поселення. Зрадник Тугар Вовк розповів хану про секретну стежці, як пробратися до ворога і знищити їх. Місцеві мисливці на чолі з Захаром Беркутом абсолютно не хочуть знищення поселень, тому створили свій план, як зупинити монголів раз і назавжди.

Де подивитися: Кінотеатр Multiplex IMAX (ТЦ Дафі), кінотеатр Правда-кіно, Кіно Тема, Мультиплекс (ТРЦ Караван).

Джекс (комедія)

Філ – звичайний хлопець, який купив собі новий телефон. Гідне подія в його самотнього життя. Найцікавіше в його новому смартфоні – це вбудований штучний інтелект на ім'я Джекс. Таке відчуття, що вона знає все про хлопця – його щоденні звички, інтереси, почуття. Джекс занадто ідеальна, тому Філ став залежним від неї. Та й до того ж вона дуже непогано з ним розмовляє, хоча часом і перегинає з висловлюваннями. Згодом життя Філа стає менш самотньою – крім Джекс, в ній з'являються друзі і навіть цікава дівчина. Хлопець все менше залежимо від свого телефону, що Джекс явно не до вподоби. Вона навіть готова перетворити життя свого господаря в кошмар, аби хлопець був тільки її.

Де подивитися: кінотеатр Правда-кіно, Кіно Тема.

ЧАКЛУНКА: Владичиці ТЕМРЯВИ (Фентезі)

Приголомшлива фентезі-історія продовжиться! Сиквел світового касового хіта 2014 розповідає про складну взаємозв'язку між темною чаклункою і її хрещеницею, майбутньою королевою, яка ось-ось вийде заміж. В оновленій історії знайдеться місце для нових союзників і темних супротивників, які зійдуться в боротьбі за чарівний світ!

Де подивитися: Кінотеатр Multiplex IMAX (ТЦ Дафі), кінотеатр Правда-кіно, Кіно Тема, Мультиплекс (ТРЦ Караван).

ХОЛОДНА КРОВ (Триллер, Екшн)

Найбільш розшукуваний серед анонімних найманих вбивць насолоджується самотньою відставкою на березі маленького віддаленого озера. Дівчина при смерті, після важкого нещасного випадку, знаходить притулок в його будиночку. Чи готовий колишній кілер ризикнути власним життям щоб вперше врятувати чуже?

Де подивитися: Мультиплекс (ТРЦ Караван).

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!