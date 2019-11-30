Кіноафіша Дніпра: що подивитися на вихідних

Вихідні - відмінний привід сходити в кіно з коханою людиною, сім'єю або друзями.

30 листопада та 1 грудня у кінотеатрах можна подивитися фільми будь-якого жанру - від сімейних комедій до трилерів.

OBOZREVATEL розповість про те, що цікавого можна побачити в кінотеатрах Дніпра.

Що подивитися в кінотеатрах Дніпра vokrugsveta.ua

Холодне серце-2 (анімація, мюзикл, пригоди, сімейний)

Іноді для більшого блага потрібно покинути рідний дім, щоб дізнатися щось більше. Так усіма знайомі персонажі Ельза, її сестра Анна, Крістоф зі своїм оленем Свеном, а також чарівний сніговик Олаф повинні виїхати з рідного королівства Еренделл, щоб дізнатися його історію. Їх шлях лежить далеко на північ, через зачаровані землі і через море небезпек, які їх чекають на цьому складному і небезпечному шляху. Друзі відправляться до витоків стародавніх легенд, щоб розкрити секрети минулого їх рідних земель. Тільки разом вони зможуть пройти це випробування, тільки разом їм не страшні ніякі небезпеки.

Де подивитися: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ Дафі), Кіно-тема, Правда-кіно.

Ціна правди (біографія, драма, трилер)

У 1933 році уельський репортер Гарет Джонс шукає свою наступну велику історію. Останні новини приводять його в Москву, де він знайомиться з журналісткою Адою Брукс. Ада відкриває йому очі на "радянську утопію", яка не має нічого спільного з реальністю. І Гарет, незважаючи на смертельні погрози, починає своє розслідування. Ховаючись від спецслужб СРСР, крок за кроком він розкриває правду про трагедію українського народу: Голодомор, жорстку цензуру, змова і масові репресії. Саме його викриття згодом стануть основою для роману "Скотоферма" Джорджа Оруелла.

Де подивитися: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ Дафі), Кіно-тема, Правда-кіно.

Абатство Даунтон (драма)

Ласкаво просимо в абатство Даунтон – таке миле і затишне містечко. Як і де-небудь ще в Англії, люди тут живуть розміреним життям, ведуть світські бесіди. Ми говоримо, звичайно ж, про аристократів. У простого народу зовсім інші турботи, але зараз зовсім не про них. Що їм до того, що в Даунтон приїде сам правлячий монарх! До цього прийому потрібно ретельно підготуватися. Кожен кущик, кожен куточок в будинку повинні виглядати настільки ідеальними, наскільки це тільки можливо. Скільки подій потрібно підготувати, навчити всьому потрібного прислугу. Турбот у кожного члена аристократичної сім'ї більше нікуди! Але ж хтось цей прийом вирішив використовувати для того, щоб вбити монарха ...

Де подивитися: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ Дафі).

Зворотний відлік (трилер)

У наших телефонах зараз приховано набагато більше функцій, ніж навіть кілька років тому. Колись за допомогою нього тільки дзвонили, а зараз можна відстежувати своє пересування, фізичну форму або просто грати на ньому. Існують навіть програми, які можуть сказати точний час Вашої смерті. У кого-то це більше 60 років, а у кого-то три дні ... Молода медсестра встановила собі це додаток, що їй показало страшні цифри. І поки воно не помилявся ... Тільки за звичайною іграшкою стоїть щось більш страшне, ніж просто смерть. І для того, щоб вижити, потрібно обдурити додаток і саму долю.

Де подивитися: Правда-кіно, Кіно-тема.

21 міст (драма, кримінал, трилер)

Його батько стояв на боці порядку в Нью-Йорку, і помер, захищаючи це місто. Тепер хлопець виріс і сам став детективом поліції, який береться за будь-які справи. Принциповим для нього став останній випадок – вісьмох полісменів вбили, коли ті приїхали на виклик по пограбуванню. Вісім добре озброєних чоловіків були просто розстріляні як на бойні. Щоб зловити вбивць, детектив йде на крайні заходи – він наказує патрулювати Гудзон, все тунелі з Манхеттена, метро та перекрити двадцять один міст, який пов'язує острів з іншими боро Нью-Йорка. Все це замикає вбивць і детектива на одному шматку землі – їм просто не буде куди подітися. Це буде справжнє полювання, тільки поки незрозуміло, хто мисливець, а хто жертва.

Де подивитися: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ Дафі).

Аутсайдери (біографія, драма)

У 60-ті роки ХХ століття команда Феррарі вважалася непереможною в легендарних гонках на витривалість Ле-Ман. Більше всіх інших це зачіпало Генрі Форда II – він просто мріяв, щоб його Форд скинув з вершини італійців і сам зійшов на верхню сходинку п'єдесталу. Він готовий на це витратити будь-які гроші, найняти найкращих людей. Один чоловік, конструктор Керолл Шелбі, сказав йому, що для перемоги в гонці потрібно дещо, що за гроші складно купити – геніальний гонщик. Шелбі погодився допомогти Форду і за неймовірно короткі строки створить машину, яка здатна перемагати. Залишилося умовити норовливого, але неймовірно талановитого пілота Кена Майлса сісти за кермо майбутнього звіра, щоб перемогти Феррарі.

Де подивитися: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ Дафі), Кіно-тема, Правда-кіно.

Мідвей (бойовик, військовий, драма, історія)

Фільм "Мідуей" розповість про битву за Мідуей, зіткненні Американського військового флоту і Імператорського флоту Японії, яка стала поворотним моментом в пануванні над Тихим океаном під час Другої світової війни. Сюжет буде слідувати за лідерами і солдатами, які використовували свої інстинкти, силу духу і хоробрість, щоб зробити неможливе і запобігти другій Перл Харбор.

Де подивитися: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ Дафі), Кіно-тема, Правда-кіно.

Ангели Чарлі (бойовик, комедія, пригоди)

Є такий собі Чарльз Таунсенд, якого багато хто називає просто Чарлі. У нього є своє детективне агентство, яке скромно названо "Таунсенд". Займаються члени цієї компанії надскладними завданнями, для чого потрібна елітна підготовка – спецслужби, унікальні вміння, аби кого сюди не візьмуть. Агентство відкриває нові відділення по всій Земній кулі, де є свої Ангели – суперпрофесійний шпигунки, які працюють на Чарлі. Сабіна, Джейн і Олена якраз з таких – під чуйним керівництвом Босли вони будуть виконувати будь-які завдання, щоб в черговий раз врятувати світ від дуже поганих людей. Така вже робота у Ангелів Чарлі.

Де подивитися: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ Дафі), Кіно-тема, Правда-кіно.

OBOZREVATEL бажає вам хороших вихідних в приємній компанії!

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