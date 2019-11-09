Кіноафіша Дніпра: що подивитися на вихідних

Вихідні - відмінний привід сходити в кіно з коханою людиною, сім'єю або друзями.

9 і 10 листопада в кінотеатрах можна подивитися фільми будь-якого жанру - від сімейних комедій до жахів.

OBOZREVATEL розповість про те, що цікавого можна побачити в кінотеатрах Дніпра.

Що подивитися в кінотеатрах Дніпра minimalka.inter.ua

Термінатор: Фатум (бойовик, фантастика)

Сара Коннор знайшла свою мету в житті - знищення термінаторів. І виходить це у неї досить-таки непогано. Попереду на неї чекають випробування, раніше з якими вона не стикалася. Скайнет відправив в наші дні нового неймовірно сильного термінатора, щоб знищити дівчину по імені Дені Рамос. Раніше Сару турбувала тільки доля Джона, але зараз вона повинна врятувати і Дені заради всього людства. Допоможе в цій справі їй загадкова дівчина на ім'я Грейс - вона щось між людиною і машиною, але все-таки вибрала сторону. Навіть дві настільки сильні жінки потребують допомоги ще одного - ім'я йому Т-800. Разом у них є шанси врятувати людство.

Де подивитися: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ Дафі).

Доктор Сон (жахи)

Після подій сорокарічної давності, коли в готелі "Оверлук" Денні Торранс пережив жахливі події, став свідком незрозумілого і втратив батька, довго відходив. Все, що там відбувалося, до сих пір переслідує вже дорослого чоловіка. Його тоді дитяча психіка отримала серйозний удар, від якого складно було відійти. Допомагає йому в цьому, на жаль, алкоголь. Він уже звик до життя відлюдника, налагоджує трохи зв'язків. Але настав день, коли з ним зв'язалася така ж, як і він, дівчинка на ім'я Абра. Хтось це назвав би ясновидінням, але Денні це кличе по-іншому - "сяйво". Їй потрібна допомога, адже за нею полюють члени "Істинного вузла", вони вбивають і пожирають "сяючих". Для боротьби з ними Денні повинен повернутися в найжахливіше для нього місце ...

Де подивитися: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ Дафі).

Сімейка Адамсів (анімація, комедія, жахи, фентезі)

У новий містечко переїхала вельми незвичайна сімейка. За всіма характеристиками вони відрізняються від середньостатистичних мам, тат і діточок. Цю сімейку звуть Аддамс. Вони найбільше цінують сіру і дощову погоду, в захваті від чорного кольору, а діти обожнюють грати з ризиком для життя. Все це робить їх особливими і несхожими на інших. На жаль, інші люди поки не дуже раді новому дивному сусідству. Старша дочка сімейства на ім'я Венсді повинна ходити в місцеву школу. Більшість дітей обходить її стороною, але одну подругу дівчинка все-таки собі знайшли. Вони мило спілкувалися і багато чому навчили один одного, а ось їхні батьки не в захваті від такого спілкування ... Ви точно не зустрінете більше цікавих сусідів, ніж сімейку Адамсів!

Де подивитися: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ Дафі).

Сирота Бруклін (драма, кримінал)

Четверо бруклинских сиріт зобов'язані всім, що у них є, одній людині - і ім'я йому Френк Мінна. Чоловік витягнув їх з притулку і дав можливість рости в великому світі. Тепер кожен з них готовий заради Френка на все, що завгодно, готові виконати будь-яке його доручення. Вони абсолютно віддані своєму покровителю, нехай навіть під його личиною детектива ховається не самий порядний шахрай. Коли ж на очах одного з вже подорослішали сиріт на ім'я Лайонелл Ессрог вбивають Френка, хлопець вважає своїм обов'язком розслідувати цю справу і покарати вбивцю. Так, йому буде непросто, адже він страждає синдромом Туретта, але заради Френка Лайонелл готовий на все.

Де подивитися: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ Дафі), Правда-кіно.

Зомбіленд: Подвійний постріл (жахи, бойовик, комедія)

Раніше ця четвірка була сім'єю. Вельми дивною сім'єю, але яка вже різниця. Зараз вони мисливці на зомбі. Таллахасі, Коламбус, Уітчіта і Літл-Рок тільки тим і займаються, що відстрілюють живих мерців і веселяться на всю котушку. Звичайно ж, крім цієї четвірки в світі залишилося досить людей, які можуть принести чимало проблем мисливцям – зараз мало хто зберіг доброзичливість. Через певних подій Таллахасі з командою повинен поїхати в глиб Сполучених Штатів, де по дорозі вони знайдуть чимало пригод і вб'ють сотні зомбі. Чого тільки варта старий знайомий лідера мисливців, з яким у нього вельми цікаві взаємини.

Де подивитися: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ Дафі), Міст кіно.

Клара і чарівний дракон (анімація, комедія, пригоди, сімейний)

Ця історія сталася в одній казковій країні, в якій живуть гноми, дракони, що говорять єноти та інші чудовиська. Дракони тут народжуються не так вже й часто - раз на тисячу років, але сьогодні саме такий день. Але злі сили вже викрали бідолаху, щоб використовувати його магічні сили собі на користь. На щастя, злодії не змогли зберегти дракона - вони його просто втратили. Знайшли ж малюка говорить єнот і його друг гном. Вони розуміють, що краще місце для нього - це Місто драконів. Туди-то вони і відправляться разом з чарівною дівчиною Кларою. Вона нічого не пам'ятає про своє минуле, але впевнена, що ця подорож має їй допомогти. Від дій цих трьох залежить життя одного маленького дракона і доля цілого світу.

Де подивитися: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ Дафі), Міст кіно.

Додому (драма)

У кримського татарина Мустафи вмирає його первісток. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму, щоб повернути молодшого сина додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями.

Де подивитися: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ Дафі).

Таємниці Райських пагорбів (трилер, фентезі)

На Землі все-таки існує справжній рай. Вірніше "Райські пагорби" - так називається пансіонат на тропічному острові, який займається перевихованням дівчаток із забезпечених сімей. Це ідеальний світ зі своїми правилами, яким всі повинні підкоряться. Вища суспільство, до якого повинні належати всі жителі цього острова, не терпить сперечань і непослуху - тут цінуються краса, покірність і спокій. І повірте, тут вміють перевиховувати. Звичайно, якщо мешканці самі готові до цього ... Коли ж комусь може здатися це місце занадто підозрілим, то нічого хорошого цій людині не чекати. Не всі готові підкорятися правилам, якщо за цим криється щось жахливе.

Де подивитися: Мультиплекс (ТРЦ Караван), Multiplex IMAX (ТЦ Дафі).

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про останні кіноновинкою.

Яна Коваль

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