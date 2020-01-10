Кільком районам Дніпра 10 січня відключили світло: список адрес

У п'ятницю, 10 січня, в декількох районах Дніпра відключили електрику.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Одесская жизнь
Тимчасово без світла залишаться мешканці двох районів:
Самарський район:
Самарський узвіз;
вулиця Масивна;
Новокодацький район:
вулиця Новоорловська, 2б, 2в;
вулиця Орловська, 36а;
вулиця Метробудівська, 3.
вулиця. Можайського, 88;
провулок Лікарняний, 1-45, 2-46;
вулиця Юрія Кондратюка, 56-120, 85;
вулиця Водостічна, 1-27, 12, 18-34;
вулиця Макіївська, 13-33, 24-40;
вулиця Каховки, 13-43, 22-30;
вулиця Лубенська 2-26, 1, 5-27;
проспект Свободи, 23к, 31-59, 67-95, 82;
провулок Педюменській, 1-3, 2-18;
провулок 1-й Проїзний, 1-15, 2-16;
провулок Ризький.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі змінилася абонплата за комунальні послуги. Новий розмір плати за абонентське обслуговування на своєму офіційному сайті опублікувало КП "Дніпроводоканал". Тарифи почали діяти з 1 січня 2020 року.
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