Кільком районам Дніпра 10 січня відключили світло: список адрес

У п'ятницю, 10 січня, в декількох районах Дніпра відключили електрику.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Одесская жизнь

Тимчасово без світла залишаться мешканці двох районів:

Самарський район:

Самарський узвіз;

вулиця Масивна;

Новокодацький район:

вулиця Новоорловська, 2б, 2в;

вулиця Орловська, 36а;

вулиця Метробудівська, 3.

вулиця. Можайського, 88;

провулок Лікарняний, 1-45, 2-46;

вулиця Юрія Кондратюка, 56-120, 85;

вулиця Водостічна, 1-27, 12, 18-34;

вулиця Макіївська, 13-33, 24-40;

вулиця Каховки, 13-43, 22-30;

вулиця Лубенська 2-26, 1, 5-27;

проспект Свободи, 23к, 31-59, 67-95, 82;

провулок Педюменській, 1-3, 2-18;

провулок 1-й Проїзний, 1-15, 2-16;

провулок Ризький.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі змінилася абонплата за комунальні послуги. Новий розмір плати за абонентське обслуговування на своєму офіційному сайті опублікувало КП "Дніпроводоканал". Тарифи почали діяти з 1 січня 2020 року.

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