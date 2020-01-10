Головна Новини
10 січня • оновлено в 10:33
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Карина Бондаренко

Кільком районам Дніпра 10 січня відключили світло: список адрес

528
Читати матеріал російською

У п'ятницю, 10 січня, в декількох районах Дніпра відключили електрику.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Новини
У Дніпрі жінка з унікальним захворюванням народила здорову дитину: зворушливі фото

Відключення світла

Відключення світла

Одесская жизнь

Тимчасово без світла залишаться мешканці двох районів:

Самарський район:

  • Самарський узвіз;

  • вулиця Масивна;

Новокодацький район:

  • вулиця Новоорловська, 2б, 2в;

  • вулиця Орловська, 36а;

  • вулиця Метробудівська, 3.

  • вулиця. Можайського, 88;

  • провулок Лікарняний, 1-45, 2-46;

  • вулиця Юрія Кондратюка, 56-120, 85;

  • вулиця Водостічна, 1-27, 12, 18-34;

  • вулиця Макіївська, 13-33, 24-40;

  • вулиця Каховки, 13-43, 22-30;

  • вулиця Лубенська 2-26, 1, 5-27;

  • проспект Свободи, 23к, 31-59, 67-95, 82;

  • провулок Педюменській, 1-3, 2-18;

  • провулок 1-й Проїзний, 1-15, 2-16;

  • провулок Ризький.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі змінилася абонплата за комунальні послуги. Новий розмір плати за абонентське обслуговування на своєму офіційному сайті опублікувало КП "Дніпроводоканал". Тарифи почали діяти з 1 січня 2020 року.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Карина Бондаренко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги