Кількість заражених коронавірусом в Дніпрі продовжує зростати

Станом на ранок четверга, 30 липня, в Дніпрі зафіксували 10 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

З початку епідемії позитивний результат тесту отримав 691 житель міста. На даний момент з недугою борються 152 людини, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

У тяжкому стані перебувають троє пацієнтів. 10 дніпрян очікують результатів дослідження в 21 лікарні.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 13 летальних випадків.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що коронавірусом в Україні та світі заразилися більше 17,1 млн чоловік. За минулу добу було виявлено 290 тис. нових інфікованих.