Кількість заражених коронавірусом в Дніпрі продовжує зростати

Станом на ранок четверга, 23 липня, в Дніпрі зафіксували 23 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19.

З початку епідемії позитивний результат тесту отримали 634 жителі міста. На даний момент з недугою борються 118 дніпрян, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

У тяжкому стані перебувають троє пацієнтів. 10 людей очікують результатів дослідження в 21 лікарні.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 13 летальних випадків.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Україну розділять на 4 "зони" з 1 серпня через COVID-19.