Кількість заражених коронавірусом в Дніпрі продовжує зростати
Коронавірус в Дніпрі. tvsamara.ru
Станом на ранок четверга, 23 липня, в Дніпрі зафіксували 23 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19.
З початку епідемії позитивний результат тесту отримали 634 жителі міста. На даний момент з недугою борються 118 дніпрян, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.
У тяжкому стані перебувають троє пацієнтів. 10 людей очікують результатів дослідження в 21 лікарні.
З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 13 летальних випадків.
Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Україну розділять на 4 "зони" з 1 серпня через COVID-19.
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