Кількість заражених коронавірусом у Дніпрі продовжує зростати

Станом на ранок понеділка, 10 серпня, в Дніпрі зафіксували 13 нових випадків зараження COVID-19.

З початку епідемії позитивний тест отримали 789 жителів міста. 10 дніпрян зараз очікують результати дослідження в 21-й лікарні, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

На даний момент з недугою борються 184 чоловік. У важкому стані перебувають п'ять пацієнтів, один з них на апараті ШВЛ. 605 городян вже перемогли COVID-19.

Всього з початку пандемії в Дніпрі зафіксували 15 летальних випадків коронавірусу.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в ситуації пандемії коронавірусу кожен може захистити себе від бактерії, яка найчастіше викликає пневмонію – пневмокока. Щеплення від пневмокока рекомендується дітям, людям старше 65 років і тим, хто входить до групи ризику по розвитку пневмонії.