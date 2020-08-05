Кількість заражених коронавірусом у Дніпрі продовжує зростати
Кількість заражених коронавірусом у Дніпрі продовжує зростати. Колаж
Станом на ранок середи, 5 серпня, в Дніпрі зафіксували 12 нових випадків зараження COVID-19.
Із початку епідемії позитивний тест отримали 740 жителів міста. 10 дніпрян зараз очікують результатів дослідження в 21-й лікарні, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровського міської ради.
На даний момент з недугою борються 146 чоловік. У важкому стані перебувають три пацієнта, один з них на апараті ШВЛ. 594 городянина вже перемогли COVID-19.
Усього з початку пандемії в Дніпрі зафіксували 15 летальних випадків коронавірусу.
Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні зафіксовано новий антирекорд за кількістю хворих COVID-19 за добу.
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