Кілька вулиць Дніпра залишилися без води: адреси

Софія Ковнір Життя міста 14:10, 24.09.2020 Оновлено: 14:10, 24.09.2020

У Дніпрі 24 вересня на декількох вулицях відключили водопостачання. Води не буде цілий день.

Це пов'язано з проведенням аварійних робіт, передає "056.ua".

Води не буде за наступними адресами:

  • вул. Лоцманська;

  • вул. Садова;

  • вул. Чубаря;

  • вул. Верхоянська;

  • вул. Садова;

  • вул. Капітальна;

  • пров. Садовий;

  • пров. Камський;

  • вул. Тиха;

  • вул. Маяковського;

  • сел. Волоське;

  • сел. Ракшівка;

  • пр. Поля, 64,44г, 44в, 44б, 44а, 44, 42,42а, 42б (Д / К) 40,28а, 28б, 36,24,22,35,37б, 43,45,57,59;

  • вул. Драгоманова, 54,52,50;

  • вул. Менахем-Мендл-Шнеєрсона, 11, 13а (Д / К) 7,9,5,19,19а;

  • вул. Руденка, 4 -60;

  • вул. Ясельна;

  • вул. Сиворонова;

  • вул. Кочкіна;

  • пров. Ізюмський.

Крім того, знижено тиск води на верхніх поверхах будинків по вулиці Уральська, 17, 19.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Україні реформа сфери житлово-комунального господарства (ЖКГ), яка проводилася кілька років, за фактом провалилася.

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