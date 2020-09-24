Кілька вулиць Дніпра залишилися без води: адреси

У Дніпрі 24 вересня на декількох вулицях відключили водопостачання. Води не буде цілий день.

Це пов'язано з проведенням аварійних робіт, передає "056.ua".

Води не буде за наступними адресами:

вул. Лоцманська;

вул. Садова;

вул. Чубаря;

вул. Верхоянська;

вул. Садова;

вул. Капітальна;

пров. Садовий;

пров. Камський;

вул. Тиха;

вул. Маяковського;

сел. Волоське;

сел. Ракшівка;

пр. Поля, 64,44г, 44в, 44б, 44а, 44, 42,42а, 42б (Д / К) 40,28а, 28б, 36,24,22,35,37б, 43,45,57,59;

вул. Драгоманова, 54,52,50;

вул. Менахем-Мендл-Шнеєрсона, 11, 13а (Д / К) 7,9,5,19,19а;

вул. Руденка, 4 -60;

вул. Ясельна;

вул. Сиворонова;

вул. Кочкіна;

пров. Ізюмський.

Крім того, знижено тиск води на верхніх поверхах будинків по вулиці Уральська, 17, 19.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Україні реформа сфери житлово-комунального господарства (ЖКГ), яка проводилася кілька років, за фактом провалилася.