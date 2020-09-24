Кілька вулиць Дніпра залишилися без води: адреси
У Дніпрі 24 вересня на декількох вулицях відключили водопостачання. Води не буде цілий день.
Це пов'язано з проведенням аварійних робіт, передає "056.ua".
Води не буде за наступними адресами:
вул. Лоцманська;
вул. Садова;
вул. Чубаря;
вул. Верхоянська;
вул. Садова;
вул. Капітальна;
пров. Садовий;
пров. Камський;
вул. Тиха;
вул. Маяковського;
сел. Волоське;
сел. Ракшівка;
пр. Поля, 64,44г, 44в, 44б, 44а, 44, 42,42а, 42б (Д / К) 40,28а, 28б, 36,24,22,35,37б, 43,45,57,59;
вул. Драгоманова, 54,52,50;
вул. Менахем-Мендл-Шнеєрсона, 11, 13а (Д / К) 7,9,5,19,19а;
вул. Руденка, 4 -60;
вул. Ясельна;
вул. Сиворонова;
вул. Кочкіна;
пров. Ізюмський.
Крім того, знижено тиск води на верхніх поверхах будинків по вулиці Уральська, 17, 19.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Україні реформа сфери житлово-комунального господарства (ЖКГ), яка проводилася кілька років, за фактом провалилася.