Кілька вулиць Дніпра залишаться без світла: адреси

Кілька вулиць Дніпра залишаться без світла. odessa-life.od.ua

У неділю, 19 липня, на кількох вулицях Дніпра не буде світла.

Відключення пов'язане з проведенням технічних та ремонтних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

вул. Бойова 2-18

вул. Варварівська 1,9,13-21

вул. Новочеркаська 3-63,2-64

вул. Полєнова 1-59,2-60

вул. Гагринська 8-38,27-71

пров. Солончаковий 1-15,1-19

вул. Грінченка 109-117.

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