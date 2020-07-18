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Кілька вулиць Дніпра залишаться без світла: адреси

Аліна Рашевська
Життя міста
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Кілька вулиць Дніпра залишаться без світла: адреси

Кілька вулиць Дніпра залишаться без світла. odessa-life.od.ua

У неділю, 19 липня, на кількох вулицях Дніпра не буде світла.

Відключення пов'язане з проведенням технічних та ремонтних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

  • вул. Бойова 2-18

  • вул. Варварівська 1,9,13-21

  • вул. Новочеркаська 3-63,2-64

  • вул. Полєнова 1-59,2-60

  • вул. Гагринська 8-38,27-71

  • пров. Солончаковий 1-15,1-19

  • вул. Грінченка 109-117.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині накрили таємну плантацію конопель на мільйони гривень.

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