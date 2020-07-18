Кілька вулиць Дніпра залишаться без світла: адреси
Кілька вулиць Дніпра залишаться без світла. odessa-life.od.ua
У неділю, 19 липня, на кількох вулицях Дніпра не буде світла.
Відключення пов'язане з проведенням технічних та ремонтних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
вул. Бойова 2-18
вул. Варварівська 1,9,13-21
вул. Новочеркаська 3-63,2-64
вул. Полєнова 1-59,2-60
вул. Гагринська 8-38,27-71
пров. Солончаковий 1-15,1-19
вул. Грінченка 109-117.
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