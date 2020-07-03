Кілька вулиць Дніпра залишаться без світла: адреси
Відключення світла. 06239
У п'ятницю, 3 липня, на кількох вулицях Дніпра не буде світла.
Відключення пов'язане з проведенням технічних та ремонтних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Шевченківський район:
вул. Бориса Познанського 2-26,1-19, 21-37; 28-44,
пров. Вдовенко 1-37,2-24
вул. Василя Кука 1-39, 2-36,
вул. Терпигорева,
пров. Терпигорева,
вул. Семена Скляренка 37-72, 11а, 11в, 46г, 39,49,35,59;
вул. Тонконог,
пров. Тонконог.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Варварівська, 24, 32
вул. Вишнева 1-13;
вул. Крюковська, 46,
вул. Осипенко 1-67,2-60;
вул. Придніпровська 26-72,61;
вул. Саранська 1-55,18-144;
вул. Стахановців 1-37,4-44;
пер. Таврійський 3-11,2-20;
вул. Таганрозька 75-77,82-84
вул. Алма-Атинська 3-7,2-26,
вул. Онежська 55-195,2-158,
вул. Вітчизняна 69,
вул. Петрозаводська 1-167,6-166
вул. Бойова 2-18,
вул. Варварівська 1,9,13-21;
вул. Новочеркаська 3-63,2-64;
вул. Полєнова 1-59,2-60
вул. Гагринська 8-38,27-71;
пров. Солончаковий 1-15,1-19;
вул. Грінченка 109-117.
Центральний район:
вул. Воскресенська, 20.
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