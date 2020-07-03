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Кілька вулиць Дніпра залишаться без світла: адреси

Софія Ковнір
Життя міста
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Кілька вулиць Дніпра залишаться без світла: адреси

Відключення світла. 06239

У п'ятницю, 3 липня, на кількох вулицях Дніпра не буде світла.

Відключення пов'язане з проведенням технічних та ремонтних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Шевченківський район:

  • вул. Бориса Познанського 2-26,1-19, 21-37; 28-44,

  • пров. Вдовенко 1-37,2-24

  • вул. Василя Кука 1-39, 2-36,

  • вул. Терпигорева,

  • пров. Терпигорева,

  • вул. Семена Скляренка 37-72, 11а, 11в, 46г, 39,49,35,59;

  • вул. Тонконог,

  • пров. Тонконог.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Варварівська, 24, 32

  • вул. Вишнева 1-13;

  • вул. Крюковська, 46,

  • вул. Осипенко 1-67,2-60;

  • вул. Придніпровська 26-72,61;

  • вул. Саранська 1-55,18-144;

  • вул. Стахановців 1-37,4-44;

  • пер. Таврійський 3-11,2-20;

  • вул. Таганрозька 75-77,82-84

  • вул. Алма-Атинська 3-7,2-26,

  • вул. Онежська 55-195,2-158,

  • вул. Вітчизняна 69,

  • вул. Петрозаводська 1-167,6-166

  • вул. Бойова 2-18,

  • вул. Варварівська 1,9,13-21;

  • вул. Новочеркаська 3-63,2-64;

  • вул. Полєнова 1-59,2-60

  • вул. Гагринська 8-38,27-71;

  • пров. Солончаковий 1-15,1-19;

  • вул. Грінченка 109-117.

Центральний район:

  • вул. Воскресенська, 20.

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