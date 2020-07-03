Кілька вулиць Дніпра залишаться без світла: адреси

У п'ятницю, 3 липня, на кількох вулицях Дніпра не буде світла.

Відключення пов'язане з проведенням технічних та ремонтних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Шевченківський район:

вул. Бориса Познанського 2-26,1-19, 21-37; 28-44,

пров. Вдовенко 1-37,2-24

вул. Василя Кука 1-39, 2-36,

вул. Терпигорева,

пров. Терпигорева,

вул. Семена Скляренка 37-72, 11а, 11в, 46г, 39,49,35,59;

вул. Тонконог,

пров. Тонконог.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Варварівська, 24, 32

вул. Вишнева 1-13;

вул. Крюковська, 46,

вул. Осипенко 1-67,2-60;

вул. Придніпровська 26-72,61;

вул. Саранська 1-55,18-144;

вул. Стахановців 1-37,4-44;

пер. Таврійський 3-11,2-20;

вул. Таганрозька 75-77,82-84

вул. Алма-Атинська 3-7,2-26,

вул. Онежська 55-195,2-158,

вул. Вітчизняна 69,

вул. Петрозаводська 1-167,6-166

вул. Бойова 2-18,

вул. Варварівська 1,9,13-21;

вул. Новочеркаська 3-63,2-64;

вул. Полєнова 1-59,2-60

вул. Гагринська 8-38,27-71;

пров. Солончаковий 1-15,1-19;

вул. Грінченка 109-117.

Центральний район:

вул. Воскресенська, 20.

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