Кілька районів Дніпра залишиться без світла: адреси

У п'ятницю, 20 березня, в кількох районах Дніпрі не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
dnipro.ukrainianwall.com
Світло відключать за такими адресами:
Новокодацький район:
провулок Дружби, 2, 4, 6, 8, 33б;
вулиця Авіаційна, 31, 33, 33а, 33б, 35;
вулиця Караваєва, 13, 13а, 15-17, 17а;
тупик Наполегливий, 1-29, 2-104;
вулиця Гайдамацька, 96-112а, 119-213;
Центральний район:
проспект Олександра Поля, 17-25.
Як писав OBOZREVATEL раніше, магазини Дніпра обмежили вхід для покупців до 15 осіб. На вулиці вишикувалися величезні черги.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал