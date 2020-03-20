Кілька районів Дніпра залишиться без світла: адреси

У п'ятницю, 20 березня, в кількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла dnipro.ukrainianwall.com

Світло відключать за такими адресами:

Новокодацький район:

провулок Дружби, 2, 4, 6, 8, 33б;

вулиця Авіаційна, 31, 33, 33а, 33б, 35;

вулиця Караваєва, 13, 13а, 15-17, 17а;

тупик Наполегливий, 1-29, 2-104;

вулиця Гайдамацька, 96-112а, 119-213;

Центральний район:

проспект Олександра Поля, 17-25.

Як писав OBOZREVATEL раніше, магазини Дніпра обмежили вхід для покупців до 15 осіб. На вулиці вишикувалися величезні черги.

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